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Сетьен не удивил. После смены тренера «Вильярреал» проиграл «Атлетику» и потерял очки во втором матче подряд

«Желтая субмарина» пока ни разу не победила при испанском специалисте
Футбол Примерa (Испания)
30 октября 21:33
Сетьен не удивил. После смены тренера «Вильярреал» проиграл «Атлетику» и потерял очки во втором матче подряд
Фото - Атлетик Бильбао

В 12-м туре испанской Примеры «Атлетик» в родных стенах одолел «Вильярреал».

Это был первый матч «желтой субмарины» при Кике Сетьене в чемпионате. Ранее команда сыграла вничью с «Хаппоэль Беэр-Шева» в Лиге конференций.

Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый после перерыва. Его автором стал Иньяки Уильямс.

«Вильярреал» остался с 18 очками и отстал от команды из Бильбао на три пункта в борьбе за еврокубки.

Примера, 12 тур

«Атлетик» Бильбао – «Вильярреал» 1:0

Гол: Уильямс И., 59

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос (Лекуэ, 29), Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Рауль Гарсия (Венседор, 69), Весга, Сансет, Уильямс (Гурусета, 82), Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс.

«Вильярреал»: Рульи, Фемения (Куэнка, 86), Манди, Пау Торрес, Альберто Морено, Коклен, Парехо (Дель Мораль, 86), Ло Чельсо (Тригерос, 25), Чуквуэзе (Пино, 64), Моралес (Джексон, 64), Данджума.

Предупреждения: Рауль Гарсия, Весга – Альберто Морено

Сергей Стаднюк
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Теги

Кике Сетьен Вильярреал Атлетик Бильбао

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