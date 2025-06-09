Северная Македония неожиданно выиграла у Казахстана дуэль бывших соперников Украины. Видео

Сергей Стаднюк

В четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026 сборная Северной Македонии на выезде обыграла Казахстан (1:0).

Единственный гол в матче забил Александар Трайковски на 33-й минуте, удачно завершив атаку гостей. Казахстан имел несколько моментов для ответа, однако не смог сломать оборону соперника.

Напомним, с обеими командами встречалась сборная Украины в двух предыдущих отборах. В квалификации на ЧМ-2022 «сине-желтые» дважды сыграли вничью с Казахстаном (1:1; 2:2). В отборе на Евро-2024 команда Сергея Реброва побеждала Северную Македонию (3:2; 2:0).

Представляем вашему вниманию обзор матча.

Северная Македония набрала восемь очков и возглавила группу J. Следом идут Уэльс (7 баллов, 3 матча), Казахстан (3, 3), Бельгия (1, 1) и Лихтенштейн (0, 3).

Отбор на чемпионат мира-2026 (Европа). Группа J, 4-й тур

Казахстан – Северная Македония 0:1

Гол: Трайковски, 33