«Севилья» не смола обыграть «Атлетик» в первом матче Сампаоли
«Севилья» в матче 8 тура Ла Лиги дома сыграла вничью с «Атлетиком».
Уже на 4-й минуте хозяева повели в счете. Торрес вывел андалусийцев вперед. Атаки «Севильи» продолжались, но баски смогли выстоять.
Во втором тайме «Атлетик» постепенно отодвигал игру от своих ворот, а позже сумел сравнять счет. До конца матча забить никому не удалось.
Хорхе Сампаоли отметил свое возвращение на пост тренера «Севильи» ничьей.
Ла Лига. 8-й тур:
«Севилья» – «Атлетик» 1:1
Голы: Торрес, 4 – Весга, 73
«Севилья»: Дмитрович, Монтьель, Маркао Тейшейра, Ньянзу (Кармона, 56), Теллес (Дилэйни, 71), Гудель, Гомес, Иско (Ламела, 61), Оливер Торрес, Жордан (Акунья, 56), Дольберг (Эн-Несири, 61).
«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия (Весга, 56), Сансет (Эррера, 56), Муниаин, Уильямс, Беренгер (Рауль Гарсия, 74), Уильямс (Морсильо, 88).
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