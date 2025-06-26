Шахтер анонсировал продажу билетов на первый официальный матч нового сезона
Дончане вскоре стартуют в Лиге Европы
около 2 часов назад
Шахтер объявил, что первая игра 1 квалификационного раунда Лиги Европы против Ильвеса состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения), сообщает официальный сайт клуба.
Арена принадлежит местному клубу Олимпия Любляна, чемпиону Словении, который уже имеет опыт проведения еврокубковых матчей.
Продажа билетов на этот матч начнется 26 июня в 13:00 по киевскому времени. Стоимость пропусков составляет от 12 евро в общей категории до 80 евро в VIP-секторах.
Этот матч станет первым официальным поединком Шахтера в сезоне 2025/26. Трансляции матчей квалификации с участием Шахтера запланированы на UPL TV.