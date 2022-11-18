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«Шахтер» начал продажу билетов на матч с «Ренном», известна их стоимость
Игра пройдет в феврале следующего года
18 ноября 12:30
Фото: FanDay
Донецкий «Шахтер» начал продажу на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ренна», сообщает официальный сайт клуба.
Цена билетов варьируется от 50 до 1500 злотых (примерно от 400 до 12000 гривен по сегодняшнему курсу НБУ).
Матчи «Шахтера» и «Ренна» пройдут в феврале 2023 года, номинально домашний матч украинской команды пройдет в Варшаве, 16 февраля. Матч на выезде – 23 февраля.
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