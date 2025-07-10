10 июля донецкий «Шахтер» начинает свой путь в новом сезоне еврокубков. Первым соперником «горняков» станет финский клуб «Ильвес». Домашний матч состоится 10 июля, а уже 17 июля команды встретятся на поле соперника в Финляндии.

«Горняки» в этом году необычно рано стартуют еврокубковую кампанию. Впервые за много лет они вынуждены начинать путь в Европе с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Все это из-за прошлого сезона, когда донецкий клуб впервые за 29 лет финишировал ниже второго места в УПЛ. Несмотря на это, «Шахтер» получил путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины 2024/25.

Первый соперник уже известен — по результатам жеребьевки донецкие футболисты попали на финский «Ильвес». Домашний матч украинцы проведут в Любляне. Ответный матч запланирован на 17 июля в Тампере, Финляндия. Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй раунд квалификации на турецкий «Бешикташ».

В FAVBET украинские гранды считаются фаворитами, коэффициент на их победу в основное время за неделю до первого матча — 1.33. У «Ильвеса» — 9.3. Букмекер считает вице-чемпионов Финляндии 2024 года крепким средняком финского футбола, которого не стоит недооценивать, однако признают — еврокубкового опыта у команды из Тампере немного, ведь в отличие от «Шахтера», финский клуб еще ни разу не выступал на основной стадии еврокубков.

Новый тренер и вынужденные замены

К новому сезону «Шахтер» подходит с некоторыми изменениями. В частности, команда впервые начнет еврокубки под руководством нового тренера — Арды Турана. 38-летний турецкий специалист возглавил клуб в конце мая этого года, став 39-м наставником в истории «Шахтера». Туран имеет опыт работы в футбольных клубах Турции и Испании, поэтому украинские болельщики ожидают от него свежих идей и атакующего футбола.

В то же время, начинать свое выступление в Лиге Европы «Шахтер» будет не в оптимальном составе. Клуб сообщил о травмах двух важных игроков — 23-летнего украинского полузащитника Дмитрия Крыськива и эквадорского вингера Диего Арройо.

Крыськив получил повреждение мышцы и выбыл примерно на три недели, из-за чего не сможет помочь команде в матчах с «Ильвесом». Арройо травмировал коленные связки — по результатам МРТ в клубе прогнозируют его возвращение примерно через две недели. Таким образом, первый матч против финнов оба, скорее всего, пропустят. Вероятно, тренерский штаб ищет, кем заменить этих исполнителей: в межсезонье «Шахтер» привлекал к тренировкам молодежь и новичков, так что в поединках против «Ильвеса» шанс могут получить другие игроки состава.

«Шахтер» продолжает выступать при поддержке FAVBET

Поддержку команде в важном сезоне вновь оказывает компания FAVBET, ставшая титульным спонсором «Шахтера» летом 2023 года. Тогда компании заключили трехлетний контракт, который охватывает не только финансовую поддержку, но и реализацию различных фанатских инициатив и совместных продуктов для болельщиков.

Несмотря на вызовы прошлого сезона, команда завершила его на положительной ноте, выиграв Кубок Украины в финальном противостоянии против киевского «Динамо». Именно эта победа позволила команде гарантировать себе участие в Лиге Европы. Хотя прошлый сезон УПЛ завершился для «горняков» на третьемместе, успех в Кубке открыл двери к европейским турнирам.

«Как титульный спонсор “Шахтера”, мы стремимся быть частью побед на уровне инноваций, сервисов для болельщиков и мотивации. Искренне желаем команде Арды Турана успешного старта и уверенных побед в Лиге Европы», — отметили в FAVBET.

Болельщики ожидают, что донецкий клуб покажет сильную игру и успешно преодолеет первый раунд квалификации, создав хорошую основу для дальнейших успехов на международной арене. Поддержать команду и сделать прогноз на матчи «Шахтера» в Лиге Европы уже сейчас можно на сайте FAVBET.

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