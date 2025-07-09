Сергей Стаднюк

Четверг, 10 июля, станет первым днём в новом сезоне с официальными матчами для украинских клубов. Хотя начнётся игровой день с контрольных поединков. Опытный боец УПЛ Рух испытает амбициозного новичка элиты Эпицентр. Киевское Динамо ожидает испытание частым участником Лиги чемпионов, датским Мидтьюлланном.

12:00 | Рух – Эпицентр. Прямая трансляция

17:00 | Динамо – Мидтьюлланн. Прямая трансляция

Шахтёр и Ильвес встретятся в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Матч в Любляне откроет новый евросезон для украинского футбола. Для донеччан это нетипичный старт: последний раз клуб играл в отборе еврокубков ещё в 2021 году, а в Лиге Европы (тогда Кубок УЕФА) — ещё в конце 90-х. Тем не менее, сейчас команда начинает путь в статусе бронзового призёра УПЛ, с новым тренером Ардой Тураном и всего с двумя контрольными матчами за плечами.

Соперник — финский Ильвес, который вернулся в еврокубки впервые с 2019 года после того, как в сезоне 2024 финишировал вторым в национальном первенстве. На момент матча команда в хорошей форме, занимает третье место в чемпионате Финляндии и отстаёт от лидера всего на одно очко. В шести последних турах Ильвес добыл четыре победы, а в предыдущем туре сыграл вничью с СИК. Однако при всём уважении к сопернику Шахтёр должен пройти этот этап без проблем — класс игроков и еврокубковый опыт на стороне «горняков».