Тренер «Ренна»: «Нужно хорошо сыграть против «Шахтера»
«Шахтеру» интересен полузащитник «Руха» Сапуга
Львовяне назвали цену на игрока
13 декабря 17:10
Фото: ФК Рух
Полузащитник «Руха» Марко Сапуга может перейти в «Шахтер».
Об интересе «горняков» к хавбеку сообщил Игорь Цыганык. Правда, львовяне назвали сумму «Шахтеру».
За 19-летнего игрока «Рух» запросит 6 миллионов евро.
«Но там, кажется, "Рух" хотел 6 миллионов за этого футболиста.
Если «Шахтер» захочет заплатить эти деньги за футболиста, он будет в донецком клубе. Возможно, договорятся за меньшие деньги, но я сомневаюсь, что руководство «Руха» захочет меньше. Висит ценник – заплатите».
Сапуга провел в нынешнем сезоне 13 матчей, забив один мяч.
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