Шахтёр решил не заявлять команду на Вторую лигу
Названа причина, по которой "горняки" не будут участвовать в турнирах под эгидой ПФЛ
около 1 часа назад
Донецкий Шахтер решил не заявлять свой дубль на Вторую лигу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Венков.
По моей информации, в "Шахтере" на сегодня закрыли тему с возможным заявлением "Шахтера-2" во Вторую лигу. Произошло это, что логично, после решения вернуть чемпионат U-21.
При этом, насколько мне известно, в следующем сезоне «горняки» планируют ограничиться командой U-19, как и в предыдущие годы. Создание команды U-21 возможно на кампанию 2026/27.
Напомним, Шахтер в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Украины (U-19). На четыре очка «горняки» отстали от киевского Динамо.
Ранее в УАФ решили вернуть чемпионат U-21, за что выступал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.