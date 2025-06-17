Донецкий Шахтер решил не заявлять свой дубль на Вторую лигу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Венков.

По моей информации, в "Шахтере" на сегодня закрыли тему с возможным заявлением "Шахтера-2" во Вторую лигу. Произошло это, что логично, после решения вернуть чемпионат U-21.

При этом, насколько мне известно, в следующем сезоне «горняки» планируют ограничиться командой U-19, как и в предыдущие годы. Создание команды U-21 возможно на кампанию 2026/27.