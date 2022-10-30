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«Шальке» проиграл «Фрайбургу» и лишил извечного конкурента из Дортмунда третьей строчки

«Боруссия» стала четвертой
Футбол Бундеслига (Германия)
30 октября 20:43
«Шальке» проиграл «Фрайбургу» и лишил извечного конкурента из Дортмунда третьей строчки
Фото - AFP

В 12-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на выезде обыграл «Шальке».

Очевидный фаворит встречи спокойно довел матч до положительного для себя результата. Героем встречи стал Грифо.

Итальянец оформил дубль в данной игре. На его счету гол «в раздевалку» и реализованный пенальти.

«Фрайбург» набрал 24 очка и вытеснил дортмундскую «Боруссию» из тройки лидеров. «Шальке» с шестью пунктами остается последним.

Бундеслига, 12 тур

«Шальке» «Фрайбург» 0:2

Голы: Грифо, 45+1, 61 (пен.)

Сергей Стаднюк
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Фрайбург Шальке-04

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