Рауль отказался возглавить «Шальке»
«Шальке» проиграл «Фрайбургу» и лишил извечного конкурента из Дортмунда третьей строчки
«Боруссия» стала четвертой
30 октября 20:43
Фото - AFP
В 12-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на выезде обыграл «Шальке».
Очевидный фаворит встречи спокойно довел матч до положительного для себя результата. Героем встречи стал Грифо.
Итальянец оформил дубль в данной игре. На его счету гол «в раздевалку» и реализованный пенальти.
«Фрайбург» набрал 24 очка и вытеснил дортмундскую «Боруссию» из тройки лидеров. «Шальке» с шестью пунктами остается последним.
Бундеслига, 12 тур
«Шальке» – «Фрайбург» 0:2
Голы: Грифо, 45+1, 61 (пен.)
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