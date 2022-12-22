Шаран: «Не понимаю, почему у «Миная» был нефарт, мы даже поле освятили»
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал низкий набор очков дома по сравнению с выездом.
Даже не знаю. Мы и освятили футбольное поле, и проводили на нем предматчевые тренировки, и ребята жили на базе, и хорошая аура на стадионе «Минай» – но никак не пойму, почему был нефарт.
Честно говоря, мы в команде много об этом думали: почему нам так не везет с реализацией благоприятных моментов, которые бы не позволяли проигрывать. К сожалению, после всего этого сложилась какая-то психологическая неуверенность, что, возможно, передалось ребятам. Подсознательно стали закрадываться опасения, что, проводя очередной домашний матч, мы можем его не выиграть.
На выезде же, как правило, действуем раскрепощеннее. Того психологического давления, которое присутствует в играх на своем поле, нет. Именно поэтому и набрали гораздо больше очков, чем в домашних поединках.
Будем надеяться, что неутешительная традиция сломалась в победном матче с «Металлистом», который стал последним в родных стенах в осенней части этого сезона. Обязательно буду об этом говорить ребятам, ведь во втором круге нас ждет много домашних игр.
Ранее екс-хавбек «Миная» Михаил Кополовец предложил «Динамо» сходить в церковь.
Комментарии 0