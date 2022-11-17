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Шаран рассказал, что нужно для того, чтобы «Минай» снова сохранил прописку в УПЛ

При этом тренер отметил, что в нынешнем сезоне закарпатцы идут лучше, чем в прошлом
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 23:15
Шаран рассказал, что нужно для того, чтобы «Минай» снова сохранил прописку в УПЛ
Владимир Шаран / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран считает, что команде нужно усиление, чтобы остаться в УПЛ.

Нужно быть откровенными – в нашем крайнем матче «Рух» нас переиграл. Они должны были забивать второй гол. Хорошо сыграл Александр Бандура и защитники.

Соперник не воспользовался своими возможностями, а мы забили после стандарта. Повторюсь, больше шансов было у соперника, потому доволен ничейным результатом. Тем более что три предыдущих поединка мы проиграли.

У нас практически одни и те же ребята сыграли уже 12 поединков. У нас нет полноценной ротации. Но мы это и предполагали. Как и понимали, что на старте будем демонстрировать неплохой футбол, поэтому победили дважды на выезде. Игра против «Днепра-1» показала то, что мы, ведя в счете, сыграли не верно и последовал психологический спад. Затем проиграли «Черноморцу». А до этого времени у нас все было более-менее нормально.

В прошлом сезоне «Минай» набрал 10 очков в 18 матчах. Сейчас у нас есть 10 очков после 12 игр. Считаю, это неплохой результат. У нас еще есть игры в этом году, а чтобы выполнить задание и остаться в Премьер-лиге, нам нужно усиление.

Ранее стало известно, когда «Минай» сыграет последний матч в году.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Владимир Шаран Минай

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