Щенсны установил уникальное достижение ЧМ-2022 и повторил рекорд мундиалей

Примечательно, что в этом голкиперу сборной Польши помог Месси

Войцех Щенсны / Фото - Getty Images

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны совершил 11 сэйвов в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:0). Это лучший показатель турнира на данный момент.

Поляк превзошел предыдущий ведущий результат в 9 отбитых ударов за игру. Помимо этого, вратарь повторил рекорд мундиалей, отбив два пенальти за один розыгрыш.

Ранее лишь двум голкиперам удавалось этого достичь. В 1974 году отразил два удара поляк Ян Томашевски, а в 2006-м – американец Брэд Фридель.

Напомним, Щенсны пропустил лишь в третьем матче на турнире.