Геройство Щенсны не помогло сборной Польши избежать поражения от Аргентины
Щенсны установил уникальное достижение ЧМ-2022 и повторил рекорд мундиалей
Примечательно, что в этом голкиперу сборной Польши помог Месси
01 декабря 09:00
Войцех Щенсны / Фото - Getty Images
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны совершил 11 сэйвов в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:0). Это лучший показатель турнира на данный момент.
Поляк превзошел предыдущий ведущий результат в 9 отбитых ударов за игру. Помимо этого, вратарь повторил рекорд мундиалей, отбив два пенальти за один розыгрыш.
Ранее лишь двум голкиперам удавалось этого достичь. В 1974 году отразил два удара поляк Ян Томашевски, а в 2006-м – американец Брэд Фридель.
Напомним, Щенсны пропустил лишь в третьем матче на турнире.
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