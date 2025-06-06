Шепелев высказал все, что думает о Луческу

Бывший полузащитник Динамо Владимир Шепелев в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил свой период выступлений под руководством легендарного румынского тренера Мирчи Луческу в киевской команде.

«Тренировки у Луческу очень тяжелые. Много бегали, много рывковой работы. Играли один на один, два на два, три на три – все на скорость, силу, интенсивность. После матчей у тех, кто играл – облегченные тренировки, а у тех, кто играл мало – очень серьезные тренировки.

И еще много теории – могли одну команду разбирать по два дня. Это было непривычно для нас, но нормально для его подхода. Мы втянулись и поняли: есть результат, такая методика помогает. Поэтому делали все, что он говорил».