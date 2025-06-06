Шепелев высказал все, что думает о Луческу

Игрок Александрии высказался о румынском специалисте

около 5 часов назад

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Мирча Луческу. Фото: ФК Динамо
Павел Василенко

Павел Василенко

Бывший полузащитник Динамо Владимир Шепелев в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил свой период выступлений под руководством легендарного румынского тренера Мирчи Луческу в киевской команде.

«Тренировки у Луческу очень тяжелые. Много бегали, много рывковой работы. Играли один на один, два на два, три на три – все на скорость, силу, интенсивность. После матчей у тех, кто играл – облегченные тренировки, а у тех, кто играл мало – очень серьезные тренировки.

И еще много теории – могли одну команду разбирать по два дня. Это было непривычно для нас, но нормально для его подхода. Мы втянулись и поняли: есть результат, такая методика помогает. Поэтому делали все, что он говорил».

Луческу возглавлял Динамо с 2020 года по 2023 год и выиграл с командой по одному разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Шепелев под руководством румынского тренера сыграл 81 матч, в которых забил один мяч и сделал четыре ассиста.

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