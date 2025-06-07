Шевченко: «Футбол стал для украинцев не только игрой, но и частью ДНК нации»
Президент УАФ высказался о выставке «Украинский футбол: игра продолжается» для диаспоры в Канаде
около 8 часов назад
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о важности выставки «Украинский футбол: игра продолжается», которая начала свою работу в Торонто перед стартовым матчем сборной на товарищеском турнире Canadian Shield против Канады. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.
Мы привезли в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории удалось собрать в одном месте уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.
Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно – мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, но и частью ДНК нации – и как он продолжается, даже в военное время.
Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало — в 22:30 по Киеву.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.
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