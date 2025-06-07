Шевченко: «Футбол стал для украинцев не только игрой, но и частью ДНК нации»

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о важности выставки «Украинский футбол: игра продолжается», которая начала свою работу в Торонто перед стартовым матчем сборной на товарищеском турнире Canadian Shield против Канады. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.

Мы привезли в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории удалось собрать в одном месте уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.

Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно – мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, но и частью ДНК нации – и как он продолжается, даже в военное время.