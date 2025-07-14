Шевченко поздравил Челси с победой в Клубном чемпионате мира
Симпатии главы УАФ отданы бывшей команде
20 минут назад
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился впечатлениями от финала Клубного чемпионата мира-2025, в котором Челси разгромил ПСЖ (3:0).
Поздравляю Челси с победой на Клубном чемпионате мира ФИФА 2025 года! Это замечательное достижение для клуба, игроков и болельщиков. Я горжусь, что одна из моих бывших команд достигла вершины мирового футбола. Наслаждайтесь этим моментом - вы его заслужили, - написал Шевченко в Instagram.
Маркевич прошелся по ПСЖ после провального финала КЧМ против Челси.