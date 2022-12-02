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Шевченко выдвинут на главную должность в украинском футболе – источник

Экс-тренер сборной Украины может стать президентом УАФ
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 16:31
Шевченко выдвинут на главную должность в украинском футболе – источник
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале сообщил, что Андрей Шевченко выдвинут на должность президента УАФ Запорожской областной ассоциацией футбола. Также журналист прикрепил соответствующий документ и дал комментарий по этому поводу.

«Соответствующее заявление Межейко писал в кабинете Губернатора Запорожской облгосадминистрации и при присутствии руководителя службы безопасности региона. Я ни в коем случае не намекаю на то, что решение о выдвижении кандидата Шевченко делалось под давлением, просто констатирую сам факт.

Сам Андрей Шевченко не в восторге, что на должность его продвигают, пренебрегая законами. Экс-наставник сборной понимает, что этот кейс явно вредит его репутации. Увидим, до декабрьских выборов еще дойдет дело. Чтобы собрать для них внеочередной Конгресс, нужны заявления не менее 3/4 коллективных членов, и они должны быть представлены в правовом поле.

И еще. Не менее важен нюанс, который не стоит упускать. Шевченко является резидентом Великобритании, а этот статус обязывает его находиться в этой стране минимум 183 дня из 365 в календарном году. Руководить украинским футболом дистанционно это не дело, поэтому на двух стульях тоже не усидишь. Здесь либо резидентом оставаться и забыть о президентстве, либо наоборот. Интересно, что выберет Шевченко?»

Ранее стало известно о том, что Шевченко стал членом НОК.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко

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