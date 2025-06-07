Шищенко попрощался с Оболонью
Тренер покинул команду в УПЛ
около 15 часов назад
Сергей Шищенко / Фото - ФК Оболонь
Экс-тренер Оболони Сергей Шищенко попрощался с командой после того, как столичный клуб сообщил об уходе тренера.
Спасибо, команда, за наши общие взлеты и падения! Спасибо, что верили в меня и доверяли, как и я вам. Спасибо за эмоции! Я желаю вам только успеха, только побед!, - написал Шищенко в Instagram.
Шищенко возглавил Оболонь 5 сентября 2024 года. За период его работы во главе бело-зеленых было проведено 25 официальных матчей, в которых Оболонь одержала 8 побед, 7 ничьих и потерпела 10 поражений.
Президент Оболони Слободян объяснил, почему Шищенко покинул клуб.