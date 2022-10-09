Шмейхель спустя месяц пребывания в «Ницце» хочет покинуть клуб

Дела у клуба также неважные

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Вратарь «Ниццы» Каспер Шмейхель хочет уйти из команды зимой.

Он недоволен методами главного тренера Люсьена Фавра, который требует от вратарей участвовать в таких же тренировках, как и полевые игроки, сообщает L'Equipe.

Сам датчанин не понимает дополнительной нагрузки. Также сообщается, что он ведет себя изолировано по отношению к остальной команде и редко идет на контакт.

В команду он пришел летом из «Лестера».

Примечательно, что результаты «Ниццы» также неважные и самого Фавра могут уволить вскоре.