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Шмейхель спустя месяц пребывания в «Ницце» хочет покинуть клуб
Дела у клуба также неважные
09 октября 12:10
Фото: AFP
Вратарь «Ниццы» Каспер Шмейхель хочет уйти из команды зимой.
Он недоволен методами главного тренера Люсьена Фавра, который требует от вратарей участвовать в таких же тренировках, как и полевые игроки, сообщает L'Equipe.
Сам датчанин не понимает дополнительной нагрузки. Также сообщается, что он ведет себя изолировано по отношению к остальной команде и редко идет на контакт.
В команду он пришел летом из «Лестера».
Примечательно, что результаты «Ниццы» также неважные и самого Фавра могут уволить вскоре.
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