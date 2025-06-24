Павел Василенко

Лион сегодня исключили из элиты местного футбола, сообщает RMC Sport.

Решение о переводе Лиона во второй дивизион (Лига 2) было принято Французской футбольной ассоциацией из-за долгов одного из крупнейших клубов этой страны.

В последние годы Лион имел много проблем, и часто упоминались возможные строгие наказания, и такой сценарий теперь воплотился в жизнь.

Лион будет иметь право обжаловать это решение Федерации, но вопрос в том, насколько эффективной будет апелляция.

Лион семь раз в своей истории становился чемпионом Франции, пять раз выигрывал Кубок этой страны. Сезон, который недавно завершился, позволил «львам» занять шестое место в турнирной таблице и выйти в Лигу Европы.

В прошлом сезоне команда бывшего главного тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсеки также выступала в Лиге Европы, где в захватывающем четвертьфинале уступила Манчестер Юнайтед.