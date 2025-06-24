Шок для Фонсеки. Лион переведен в Лигу 2
Клуб борется с серьезными финансовыми проблемами
около 2 часов назад
Лион сегодня исключили из элиты местного футбола, сообщает RMC Sport.
Решение о переводе Лиона во второй дивизион (Лига 2) было принято Французской футбольной ассоциацией из-за долгов одного из крупнейших клубов этой страны.
В последние годы Лион имел много проблем, и часто упоминались возможные строгие наказания, и такой сценарий теперь воплотился в жизнь.
Лион будет иметь право обжаловать это решение Федерации, но вопрос в том, насколько эффективной будет апелляция.
Лион семь раз в своей истории становился чемпионом Франции, пять раз выигрывал Кубок этой страны. Сезон, который недавно завершился, позволил «львам» занять шестое место в турнирной таблице и выйти в Лигу Европы.
В прошлом сезоне команда бывшего главного тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсеки также выступала в Лиге Европы, где в захватывающем четвертьфинале уступила Манчестер Юнайтед.
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