Главный тренер Динамо Александр Шовковский подвел итоги матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Это противостояние состоит из двух матчей. И, безусловно, судьба поединка еще не решена. В первом тайме у нас были отличные возможности забить гол, но мы не реализовали свои моменты, а в одном из эпизодов вследствие ошибок пропустили контратаку, которую смог реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом первого матча, но еще ничего не определено.

Не будем касаться темы судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в один, и мы должны были реализовать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были ее реализовать. Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки как в защите, так и в атаке. Результат матча состоит из пропущенных и забитых мячей. Мы допустили ошибки, когда не забили, и сделали ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча, - сказал Шовковский.