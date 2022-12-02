Швейцария победила в битве принципиальных соперников Украины и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Команда «кантонов» обыграла «братушек» россии

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В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Швейцарии переиграла Сербию.

Первый тайм оказался результативнее второго. Счет открыл Шакири, но Митрович и Влахович сделали лидерами уже сербов. Эмболо еще до перерыва восстановил равновесие.

В самом начале второй 45-минутки Фройлер снова вывел швейцарцев вперед. И данный гол стал последним в матче.

Бразилия набрала 6 очков и выиграла группу G. Швейцария – вторая по дополнительным показателям. Камерун опередил Сербию на три балла, избежав звания аутсайдера.

ЧМ-2022. Группа G, третий тур

Сербия – Швейцария 2:3

Голы: Митрович, 26, Влахович, 35 – Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48

Сербия: В. Милинкович-Савич, Велькович (Гудель, 55), Миленкович, Павлович, Костич, С. Милинкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Живкович (Радонич, 78), Тадич (Джуричич, 78), Митрович, Влахович (Йович, 55).

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Эмболо (Окафор, 90+6), Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу (Фернандес, 68), Варгас (Фасснахт, 83), Шакири (Закария, 69).

Предупреждения: С. Милинкович-Савич, 47, Павлович, 56, Гудель, 81, Митрович, 83 – Видмер, 15, Варгас, 34, Джака, 90+5, Шер, 90+9