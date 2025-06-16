Симеоне о поражении от ПСЖ: «В пути бывает турбулентность»
Пряма речь тренера Атлетико после 0:4 в стартовом туре ККМ
около 2 часов назад
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне объяснил разгромное поражение своей команды в стартовом туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Испанцы уступили французскому Пари Сен-Жермен со счётом 0:4.
— Мы приехали, чтобы соревноваться. В пути бывает турбулентность, и сегодня мы это ощутили.
Это поражение безусловно заставляет нас добиваться хороших результатов в следующих матчах — против Ботафого и Сиэтл Саундерс.
Команда стремилась к победе на протяжении всего времени на поле. Но был отрезок, в котором мы не справились. Соперник был сильнее, отбирал мяч, и мы не могли избежать этих ситуаций, — передает слова Симеоне BeIn Sports.
В другом матче в группе B Ботафого обыграл Сиэтл Саундерс (2:1).