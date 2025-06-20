Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против Сиэтл Саундерс во втором туре клубного чемпионата мира. Представители испанской Ла Лиги уверенно обыграли соперника и записали на свой счет первую победу на турнире с результатом 3:1.

«После первого матча – остались только финалы. Первые 30 минут были очень хорошими. Могли забить 3 или 4 гола. Между хорошей игрой вратаря соперника и нашей нехваткой реализации – эти мелкие детали были не в нашу пользу.

На перерыв ушли с минимальным преимуществом. Затем 2:0, далее – 2:1 в довольно странной ситуации. А гол-шедевр от Пабло снял напряжение. Я доволен: забили три, могли еще больше. Такой путь нас ждет и дальше.

Когда есть реализация – чувствуешь себя спокойно. Когда ее нет – меньше спокойствия. Это и есть футбол. Команда хорошо играла, хорошо взаимодействовала. Мы знали, что будем создавать моменты, но понимали, что соперник тоже может создавать. После матча с ПСЖ мы на правильном пути. Сегодня ощущалось желание выиграть, играть. Была некоторая тревожность.

Я ценю Коке. Он дает нам опыт, класс, спокойствие. Нам нужен он столько, сколько требуется команде – с первых минут или с замены. Он доступен для всего, что нужно команде. Серлот? Он находится там, где должен быть. Проблема появляется, когда моменты вообще не создаются. Он появится тогда, когда будет наиболее нужен.

Чего ждать от Ботафого? Очень сложный соперник, как и все бразильские команды. Жесткие центральные защитники, быстрые игроки, команда с характером. Я видел их против Сиэтла – они были невероятны. Матч против Ботафого будет настоящим финалом», – сказал Симеоне.