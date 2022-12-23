Симеоне провел 600 матчей во главе «Атлетико»

Аргентинец продолжает рекорды

Фото: Marca

«Атлетико» обыграл «Арентейро» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Испании.

Эта игра стала юбилейной для тренера мадридцев Диего Симеоне. Он провел 600 матчей во главе команды, сообщает пресс-служба клуба. Это клубный рекорд.

Аргентинец возглавил команду в 2011-м году. С тех пор при нем «Атлетико» выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и два Суперкубка UEFA.

Также дважды «Атлетико» играл в финале Лиги чемпионов.

Сообщалось, что этот сезон может стать последним для Диего у руля команды.