«Ювентус» не уволит Аллегри несмотря на смену руководства
Ситуация проясняется. В Италии подготовили ордер на арест уже экс-президента «Ювентуса»
Аньелли лишь накануне покинул свою должность
01 декабря 15:40
Андреа Аньелли / фото - Eurosport
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли может быть арестован. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-руководителя клуба. У инстанции появились вопросы по части распределения финансов.
Кроме Аньелли будут предъявлены обвинения 13 людям. Среди них числится бывший спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.
Напомним, поздним вечером 28 ноября Аньелли, Недвед и весь совет директоров «Ювентуса» покинули клуб.
Комментарии 0