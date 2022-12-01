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Ситуация проясняется. В Италии подготовили ордер на арест уже экс-президента «Ювентуса»

Аньелли лишь накануне покинул свою должность
Футбол Серия А (Италия)
01 декабря 15:40
Ситуация проясняется. В Италии подготовили ордер на арест уже экс-президента «Ювентуса»
Андреа Аньелли / фото - Eurosport

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли может быть арестован. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-руководителя клуба. У инстанции появились вопросы по части распределения финансов.

Кроме Аньелли будут предъявлены обвинения 13 людям. Среди них числится бывший спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.

Напомним, поздним вечером 28 ноября Аньелли, Недвед и весь совет директоров «Ювентуса» покинули клуб.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ювентус Андреа Аньелли

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