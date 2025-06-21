СК Полтава может не начать сезон в УПЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.

Аттестационный комитет УАФ заподозрил полтавчан в несоответствии предоставленных документов при прохождении процедуры аттестации, несмотря на то, что клуб получил аттестат для участия в УПЛ.

Новичком Премьер-лиги заявлена инфраструктура, которой он не имеет права пользоваться. Также Полтава задекларировала сотрудничество с женской командой Ате́кс, у которой все еще действующий договор с Черноморцем.

СК Полтава предоставили время до следующей недели, чтобы предоставить подтверждающие документы для соответствия нормам участия в УПЛ.

Если аттестат новичка элиты будет отозван, его место займет 13-я команда УПЛ, которой стала Ворскла, вылетевшая в переходных матчах от Кудривки (2:1, 0:1, 3:4 по пен.).

Полтава по итогам сезона Первой лиги финишировала второй, имея в своем активе 42 балла.