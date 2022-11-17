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Скалони может изменить состав сборной Аргентины на ЧМ-2022
Наставник «альбиселесте» отметил, что есть игроки, которые не готовы на 100% к турниру
17 ноября 14:54
Лионель Скалони / Фото - skysports.comГлавный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что в заявке на ЧМ-2022 в Катаре могут произойти изменения.
Цитирует Скалони Diario SPORT.
«Есть вероятность, что список из 26 игроков изменится. Посмотрим. Есть игроки, которые не готовы на 100 процентов. Мы хотим быть осторожными и посмотреть, как они будут прогрессировать».
Заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2022.
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