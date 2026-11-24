Павел Василенко

Президент Галатасарая Дурсун Озбек заявил, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подало жалобу в УЕФА на турецкий клуб из-за баннеров в поддержку палестинского народа. Об этом он рассказал накануне матча Лиги чемпионов против Астон Виллы на стамбульском стадионе RAMS Park, сообщает HT Spor.

«Мы слышали, что правительство Нетаньяху сообщило о нас в УЕФА из-за баннеров, которые наши болельщики демонстрировали в поддержку палестинского народа. Как турецкий народ, мы и дальше будем стоять рядом с угнетенными и не будем молчать перед лицом страданий палестинцев. Это не политическая, а человеческая и совестливая позиция», – заявил Озбек.

Он призвал УЕФА не обращать внимания на жалобу, так как считает ее поданной по политическим мотивам.

«Держать футбол подальше от политики не означает наказывать за человеческие и моральные взгляды, а предотвращать то, чтобы футбол становился объектом политического давления», – подчеркнул президент Галатасарая.

В то же время УЕФА пока не подтвердил, что против турецкого клуба открыто дисциплинарное производство.