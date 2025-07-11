Павел Василенко

Райан Боуман, бывший нападающий Челтнема, Шрусбери и Эксетера, был дисквалифицирован Английской футбольной ассоциацией (ФА) на три с половиной года за размещение 6397 ставок в течение восьми лет, в том числе на матчи своих команд.

33-летний игрок признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Его также обвиняют в том, что он сделал ставку на матч между Шрусбери и МК Донс в январе 2023 года, который уже начался, находясь на скамейке запасных, но он отрицает это обвинение.

По данным BBC, Боуман сделал почти 2600 ставок с декабря 2020 года по июль 2021 года, находясь в Эксетере, и еще 3100 ставок с августа 2021 года по июль 2023 года, находясь в Шрусбери. Его дисквалификация продлится до сентября 2028 года.

«Это очень серьёзный случай, связанный с рядом грубых нарушений правил Футбольной ассоциации Англии по ставкам», – заявила независимая регулирующая комиссия в своем заключении.

Он сделал восемь ставок на Шрусбери, сыграв в трех матчах полностью. Боуман также сделал шесть ставок на то, что он забьет голы в этих матчах. Он сделал 87 ставок на клубы, за которые играл в то время.