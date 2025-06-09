Скандал в сборной Польши. Левандовский отказался выступать за национальную команду

Известны подробности громкого инцидента

около 9 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: pzpn.p
Павел Василенко

Павел Василенко

Роберт Левандовский не будет играть за сборную Польши в ближайшее время. Звёздный форвард объявил, что уйдёт из команды, пока Михал Пробеж остаётся тренером.

«Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру, я принял решение отказаться от игры в сборной Польши, пока он будет тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире», – написал Левандовский в Instagram.

Это результат последнего решения Пробежа. Тренер забрал капитанскую повязку у Левандовского. Пётр Зелиньский был объявлен наследником игрока Барселоны.

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