Вингер Полесья Бени Макуана отреагировал на очередное свое возвращение в команду. Слова конголезца передает пресс-служба житомирского клуба.

Скучал ли по Житомиру и Полесью? Я бы сказал, что да – немного скучал. В целом, рад вернуться в команду.

Период, проведенный в ЛНЗ? Я чувствовал себя нормально, но хотел получать больше игрового времени. К сожалению, все пошло не так, как я планировал.

Что дало это время в Черкассах? Да на самом деле ничего плохого не случилось. У меня была аренда, но самое главное – что я снова в команде. Остальное – не думаю, что это важно.

Насколько готов? Я уже давно готов. Я думаю, что пережил достаточно много сложных моментов. Попробую сделать все возможное, чтобы попробовать играть, чтобы показать, на что я способен – болельщикам и всем людям, которые любят команду.