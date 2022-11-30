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Сказал, как на прощание. Луческу в конце пресс-конференции пожелал украинцам скорейшего окончания войны

Сообщалось, что руководство «Динамо» сделает выводы относительно работы румынского специалиста после первого круга
Футбол Украинская Премьер-лига
01 декабря 01:41
Сказал, как на прощание. Луческу в конце пресс-конференции пожелал украинцам скорейшего окончания войны
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу в перенесенном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста» (3:0).

Надо проанализировать все то, что было сделано до сих пор, все, над чем нужно работать в дальнейшем. Сейчас будет большая пауза, во время которой необходимо обсудить все моменты, связанные не только с позицией форварда. Многие моменты нам нужно обсудить. Надеюсь на плодотворную работу в этот период.

Хотелось бы, чтобы Николай Шапаренко как можно скорее восстановился после тяжелой травмы. Его отсутствие чувствуется, он нужен команде. Конечно, мы следим и за игроками, которые арендованы другими командами, чтобы в любой момент мы могли вернуть игрока, который может приносить нам пользу. Это полезный опыт для молодых футболистов, когда они переходят в другие команды и имеют больше игрового времени. Таким образом лучше видно развитие игроков.

Игрок, исполняющий стандартное положение, должен навесить мяч по определенной траектории или разыграть, создав численное преимущество, доставить мяч в штрафную. Игроки, которые приходят в штрафную, должны действовать агрессивно, замыкать эту передачу, уверенно идти на этот мяч. Все это было обговорено. Не только перед этим матчем, но и перед каждым.

Меня волнуют и атаки, которые мы проводим. Многие мячи доводим до чужой штрафной, хорошо разыгрываем, но последний пас, последний удар, последнее решение, которое принимает игрок, чаще всего неверное. Потому все это останавливается и блокируется.

В сегодняшнем матче все было лучше, ведь мы забили три мяча, но могли и шесть, и семь. Эти моменты возникают, но дальше мешает то ли неправильное принятие решения, то ли отсутствие концентрации. Меня волнует то, что мы не реализуем эти моменты.

Напоследок желаю всем мира и добра. Надеюсь, эта война поскорее закончится.

Ранее обидчик «Динамо» стал лучшим игроком 15-го тура УПЛ.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Металлист война

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