Сказал, как на прощание. Луческу в конце пресс-конференции пожелал украинцам скорейшего окончания войны

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу в перенесенном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста» (3:0).

Хотелось бы, чтобы Николай Шапаренко как можно скорее восстановился после тяжелой травмы. Его отсутствие чувствуется, он нужен команде. Конечно, мы следим и за игроками, которые арендованы другими командами, чтобы в любой момент мы могли вернуть игрока, который может приносить нам пользу. Это полезный опыт для молодых футболистов, когда они переходят в другие команды и имеют больше игрового времени. Таким образом лучше видно развитие игроков.

Игрок, исполняющий стандартное положение, должен навесить мяч по определенной траектории или разыграть, создав численное преимущество, доставить мяч в штрафную. Игроки, которые приходят в штрафную, должны действовать агрессивно, замыкать эту передачу, уверенно идти на этот мяч. Все это было обговорено. Не только перед этим матчем, но и перед каждым.

Меня волнуют и атаки, которые мы проводим. Многие мячи доводим до чужой штрафной, хорошо разыгрываем, но последний пас, последний удар, последнее решение, которое принимает игрок, чаще всего неверное. Потому все это останавливается и блокируется.

В сегодняшнем матче все было лучше, ведь мы забили три мяча, но могли и шесть, и семь. Эти моменты возникают, но дальше мешает то ли неправильное принятие решения, то ли отсутствие концентрации. Меня волнует то, что мы не реализуем эти моменты.

Напоследок желаю всем мира и добра. Надеюсь, эта война поскорее закончится.