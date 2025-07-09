Сергей Стаднюк

ПСЖ и Реал Мадрид в среду, 9 июля, сыграют в центральном матче полуфинала Клубного чемпионата мира. Афиша, которая по статусу и качеству легко могла бы украсить финал. Лондонский Челси уже ожидает своего соперника в решающем матче, но именно эта пара обещает стать главным событием турнира.

Парижане прошли в полуфинал с определёнными трудностями. На групповом этапе они уверенно обыграли мадридский Атлетико (4:0) и Сиэтл Саундерс (2:0), но неожиданно уступили Ботафого (0:1). В плей-офф ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0) и преодолел Баварию (2:0), несмотря на напряжённую концовку и два удаления. Из-за них, кстати, с «сливочными» команде Луиса Энрике не помогут Эрнандес и Пачо.

Реал же пока что непобедим. После ничьей с Аль-Хилялем (1:1) команда выиграла четыре матча подряд, в том числе против Ювентуса и Боруссии.

История личных встреч также обещает интригу: в 15 матчах Реал одержал 7 побед, ПСЖ — 5, ещё трижды была ничья. В еврокубковых плей-офф обе команды дважды проходили друг друга. Время узнать, кто на этот раз окажется сильнее. Может, наконец увидим украинца Андрея Лунина?