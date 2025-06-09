Скрытый лидер Динамо дебютировал за сборную Украины в провальном спарринге с Канадой
Аванс от Реброва
около 10 часов назад
Николай Михайленко / Фото - УАФ
Сборная Украины начала выступления на товарищеском турнире Canadian Shield, который проходит в канадском городе Торонто.
Первый поединок против Канады (4:2) стал особенным для полузащитника Динамо Николая Михайленко, сообщает официальный сайт клуба.
Получив свой первый вызов в состав «сине-желтых», динамовец дебютировал в составе главной команды страны, выйдя на замену на 66-й минуте игры вместо Романа Яремчука.
Обзор матча будет доступен на странице события Канада - Украина.
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