Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо после поражения молодежной команды в матче заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2) и вылета из турнира ответил, стоит ли увольнять наставника «сине-желтых» Унаи Мельгосу.

После того, как счет стал 2:0 в пользу нидерландцев, я перестал смотреть. У меня нервы не выдержали. Сколько уже было сказано про игру в обороне, надежность в действиях и концентрацию, но... Самое главное – забить мяч первыми. Однако во вчерашней встрече получилось все наоборот: первыми пропустили – и все.

Я не могу сказать, что нужно отправлять Сергея Реброва, того же Мельгосу или еще кого-то. Я, кстати, защищал Реброва в одной из публикаций. Что касается нашей молодежной сборной, то не с кем играть. Хотя все футболисты вроде бы уже имеют определенный опыт выступлений в клубах элиты, но...

Кому можно доверить «молодежку»? Не знаю. Сейчас столько людей, в том числе и молодых тренеров, которые сидят без работы. На мой взгляд, прежде всего нужно иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить, – сказал Сабо в интервью Sport.ua.