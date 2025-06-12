Следует за Ребровым? Мельгоса объяснил, почему в заявке на Евро-2025 только один "чистый" форвард

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) объяснил включение в заявку на турнир лишь двух номинальных нападающих Владислава Ваната и Богдана Въюнника.

Вы несете ответственность за этот выбор. А с другой стороны - когда вы работаете с игроками, у вас завязываются дружеские отношения. Например, у меня супер отношения с Павлюком. Считаю его отличным футболистом и желаю ему только всего наилучшего. Но мне пришлось сказать ему, что он не в списке на Евро. Это часть моей работы и ответственности.

Только два форварда в заявке? Мы обычно считаем, что это игроки, которые забивают голы. Но, на мой взгляд, есть и другие футболисты, которые тоже могут забивать. У нас есть 23 игрока в заявке, поэтому мы должны выбирать конкретных игроков для конкретных позиций. Как правило, на каждую позицию — по два футболиста.

Но вместе с тем, у нас есть футболисты, которые в нужный момент могут сыграть на другой позиции. То есть вопрос не только в роли нападающего как такового, а в способности игроков быть универсальными и уметь менять позицию, когда это нужно команде.

Забивать могут не только номинальные форварды. Например, недавно забил Квасница. Так что это не обязательно должен быть чистый нападающий, потому что он выполняет и другую важную работу.

Для меня Вьюнник больше нападающий. Знаю, что в клубе он играет и «десятку», и даже на фланге. Богдан — очень универсальный игрок. Мы обычно используем его как центрального нападающего. Он может играть и один впереди, и в паре с другим форвардом. Вьюнник умеет адаптироваться.

Он выполняет очень качественную работу. И я должен сказать прямо - он суперпрофессионал. Богдан очень помогает команде, и я искренне благодарен ему за его отношение, – рассказал Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.