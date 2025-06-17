Украинский нападающий Николай Кухаревич официально стал игроком братиславского Слована. Как сообщила пресс-служба словацкого клуба, 23-летний футболист подписал контракт на четыре сезона.

В прошлом сезоне Кухаревич выступал за шотландский Хиберниан на правах аренды из валлийского Суонси. За сезон он провел 28 матчей и забил 7 голов.

В новом клубе Николай будет играть под 9-м номером. Слован стал чемпионом Словакии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Следует отметить, что в Словане уже выступает еще один украинец — полузащитник Данило Игнатенко, который перешел в клуб ранее.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кухаревича составляет 1,2 миллиона евро.