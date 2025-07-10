Снова вылетят от украинцев? Скандальный Партизан сделал шаг к матчу с Александрией
«Братушки» проиграли еще одному знакомому клубу для представителей УПЛ
около 1 часа назад
В первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы АЕК Ларнака минимально обыграл Партизан.
Единственный гол в встрече был забит в середине второго тайма. Кабрера удачно замкнул передачу Густаво, что позволило киприотам уйти с поля победителями.
Партизан оставил за собой шанс на реванш в ответном матче, однако теперь сербам нужно обязательно побеждать дома. В случае неудачи именно они опустятся в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде встретятся с украинской Александрией.
Лига Европы. Стартовый раунд квалификации, первый матч
АЕК Ларнака – Партизан 1:0
Гол: Кабрера, 67
АЕК: Аломерович, Гарсия (Гнали 65), Экполо, Миличевич, Роберж, Густаво, Понс, Рубио (Иванович 87), Роден (Мирамон 76), Кабрера (Ангельски 75), Чакон (Суарес 87)
Партизан: Милошевич, Юрчевич, Роганович, Милованович (Симич 65), Джурджевич, Драгоевич, Угрешич (Карабельев 65), Трифунович (Костич 86), Натхо (Вукотич 74), Калулу, Милошевич (Костич 74)
Предупреждения: Понс – Джурджевич, Симич
Напомним, год назад киевское Динамо вынесло Партизан вперед ногами в квалификации Лиги чемпионов (6:2, 3:0).