Сон на 90+ вытащил Корею в плей-офф ЧМ-2022. Португалия сенсационно проиграла

Звезда «Тоттенхэма» сделал гол для партнера

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В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Южной Кореи одержала волевую победу над Португалией.

Уже в самом дебюте матча счет открыл Рикарду Орта. Однако уже в середине первого тайма восстановил равновесие Ким Ен Гвон.

Под конец матча корейцы начали поджимать экспериментальный состав португальцев. В компенсированное время Сон Хын Мин выбежал в контратаку, собрав на себе нескольких соперников.

Его старания поддержал один Хван Хи Чхан. Однако он сумел оказаться с мячом сам в штрафной площади после изумительного паса и расстрелять Кошту.

Южная Корея набрала 4 очка и обошла Уругвай в группе H по числу забитых мячей при равной разнице. Португалия вышла с первого места, Гана с тремя пунктами – аутсайдер.

ЧМ-2022. Группа H, третий тур

Южная Корея – Португалия 2:1

Голы: Ким Ен Гвон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 – Рикарду Орта, 5

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон (Сон Чжун Хо, 81), Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин (Хван Ый Чжо, 81), Ли Чжэ Сон (Хван Хи Чхан, 66), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Чжо Ю Мин, 90).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 65), Витинья (Бернарду Силва, 81), Матеуш Нунеш (Пальинья, 65), Жоау Мариу (Вильям Карвалью, 82), Роналду (Андре Силва, 65), Рикарду Орта.

Предупреждения: Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан