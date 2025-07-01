Бывший защитник Интер Майами, Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов назвал причины своего возвращения на Родину во время вынужденного перерыва в карьере.

Я не был почти три года в Украине, поэтому сейчас наслаждаюсь этим временем. Скучал — это ничего не сказать, потому что родителей не видел, сестру свою родную. Я просто мечтал последние два года о том, как буду встречаться с моими родными людьми, с друзьями, поэтому сейчас хочу как можно дольше здесь пробыть. Понимаю, что сейчас ситуация такая, что обстрелы и не обстрелы, но здесь находиться гораздо проще, чем следить за этой ситуацией из-за рубежа.

Приезжали ли родные в Америку? Нет, к сожалению, не было возможности. Отцу только сейчас исполнилось 60 лет. Будучи футболистом, я всегда мечтал проводить больше времени с семьей, с женой.

Сейчас с января я без команды. Я уже мечтаю о каких-нибудь футбольных сборах, просто чтобы уехать куда-то и спокойно в тишине посидеть, почитать. Я уже даже готов пройти еще сборы с Луческу, лишь бы не видеть детей час 😁.