Павел Василенко

В Швейцарии прошло первое жеребьёвка сезона 2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА, где были определены пары стартового раунда квалификации к турниру.

От УПЛ в этом турнире сыграет только Динамо, однако киевляне начнут свой путь со второго раунда отбора, жеребьёвка которого состоится уже 18 июня.

Отметим, что команда Александра Шовковского входит в число сеяных и может встретиться с одним из участников первого раунда.

Результаты жеребьёвки первого раунда квалификации Лиги чемпионов

Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова)

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония)

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)

Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург)

Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия)

Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия)

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)

Виртус (Сан-Марино) – Зринськи (Босния и Герцеговина)

Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан)

Ноа (Армения) – Будучност Подгорица (Черногория)

Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь)

Поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля соответственно. Встречи второго раунда, где в игру вступит Динамо, состоятся 22/23 и 29/30 июля.