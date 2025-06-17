Состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Результаты жеребьёвки Q1 Лиги чемпионов
21 минуту назад
В Швейцарии прошло первое жеребьёвка сезона 2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА, где были определены пары стартового раунда квалификации к турниру.
От УПЛ в этом турнире сыграет только Динамо, однако киевляне начнут свой путь со второго раунда отбора, жеребьёвка которого состоится уже 18 июня.
Отметим, что команда Александра Шовковского входит в число сеяных и может встретиться с одним из участников первого раунда.
Результаты жеребьёвки первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова)
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония)
Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)
Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)
Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург)
Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия)
Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия)
ФКСБ Стяуа (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)
Виртус (Сан-Марино) – Зринськи (Босния и Герцеговина)
Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан)
Ноа (Армения) – Будучност Подгорица (Черногория)
Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь)
Поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля соответственно. Встречи второго раунда, где в игру вступит Динамо, состоятся 22/23 и 29/30 июля.
Поделиться