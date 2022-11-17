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Спаллетти и «Наполи» продлят контракт

Он может остаться в команде до 2025 года
Футбол Серия А (Италия)
17 ноября 14:17
Спаллетти и «Наполи» продлят контракт

«Наполи» готовит новый контракт для тренера Лучано Спаллетти.

В клубе довольны результатами команды в этом сезоне. Команда лидирует в Серии А и проиграла лишь два матча на старте сезона.

Кроме того, «Наполи» с первого места вышел в плей-офф ЛЧ и сыграет в 1/8 финала.

Новый контракт «Наполи» предложит до 2025 года, сообщает Sky Sport Italia.

Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Андрей Усмонов
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Наполи Лучано Спаллетти

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