Спаллетти и «Наполи» продлят контракт

Он может остаться в команде до 2025 года

«Наполи» готовит новый контракт для тренера Лучано Спаллетти.

В клубе довольны результатами команды в этом сезоне. Команда лидирует в Серии А и проиграла лишь два матча на старте сезона.

Кроме того, «Наполи» с первого места вышел в плей-офф ЛЧ и сыграет в 1/8 финала.

Новый контракт «Наполи» предложит до 2025 года, сообщает Sky Sport Italia.

Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.