«Наполи» чуть не растерял преимущество в три мяча над «Удинезе», но удержал отрыв в Серии А
Спаллетти и «Наполи» продлят контракт
Он может остаться в команде до 2025 года
17 ноября 14:17
«Наполи» готовит новый контракт для тренера Лучано Спаллетти.
В клубе довольны результатами команды в этом сезоне. Команда лидирует в Серии А и проиграла лишь два матча на старте сезона.
Кроме того, «Наполи» с первого места вышел в плей-офф ЛЧ и сыграет в 1/8 финала.
Новый контракт «Наполи» предложит до 2025 года, сообщает Sky Sport Italia.
Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
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