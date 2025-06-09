Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча четвертого тура отбора на чемпионат мира-2026 против Молдовы. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Я всегда считал, что мои игроки сильны. Федерация меня поддерживала, но результатов не было. Победа с Молдовой могла бы хорошо начать новый цикл под руководством другого тренера. Я люблю эту форму и команду, поэтому скажу: покажите всё, что от меня ожидали.

Мы должны сыграть матч, достойный имени сборной и формы, которую носим. Характер имеет значение. Я не хочу завершать работу неудачно – хочу завершить достойной победой. Убеждён, что в команде есть игроки, способные вывести Италию на чемпионат мира.