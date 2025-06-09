Спаллетти хочет одержать победу над командой игрока Карпат для нового тренера.
Специалиста, работавшего в России, наконец заменит другой тренер во главе сборной Италии
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча четвертого тура отбора на чемпионат мира-2026 против Молдовы. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Я всегда считал, что мои игроки сильны. Федерация меня поддерживала, но результатов не было. Победа с Молдовой могла бы хорошо начать новый цикл под руководством другого тренера. Я люблю эту форму и команду, поэтому скажу: покажите всё, что от меня ожидали.
Мы должны сыграть матч, достойный имени сборной и формы, которую носим. Характер имеет значение. Я не хочу завершать работу неудачно – хочу завершить достойной победой. Убеждён, что в команде есть игроки, способные вывести Италию на чемпионат мира.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 9 июня, на странице события Италия – Молдова на Xsport. Начало – в 21:45.
Ранее Спаллетти объявил, что матч против Молдовы станет последним для него на посту главного тренера сборной Италии.
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