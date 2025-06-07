Спаллетти объяснил, почему Италия провалила старт квалификации ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча 1 тура квалификации ЧМ-2026 против Норвегии (0:3). Его слова приводит RAI.

Мы пропустили первый гол, которого можно было избежать, а затем соперник воспользовался открытыми пространствами, что создало для нас множество проблем. После этого ситуация усложнилась.

Когда счет стал 2:0, они отошли на свою половину поля, и нам стало трудно найти свободные зоны. Более того, отсутствие игроков, способных вывести партнера на поле один на один, также отразилось на игре.

Я управляю этой командой, и это тот состав, который я сам выбрал, поэтому продолжаю работать с этими игроками. Нам необходимо улучшить определенные аспекты, поскольку мы не можем позволять соперникам получать преимущество, теряя мяч. По нашей оценке, это лучший состав, поэтому мы продолжаем работать с ним, - объяснил Спаллетти.