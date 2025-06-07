Специалист из Украины взялся спасать аутсайдера
Новый вызов
около 14 часов назад
Андрей Демченко / Фото - Женис Астана
Украинский наставник Андрей Демченко после нескольких лет работы в Грузии возглавил казахстанский Женис, сообщает официальный сайт клуба.
48-летний украинский специалист уже начал работу с командой. Контракт Демченко с новым клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Как главный тренер на родине работал в футбольных клубах Верес, Львов и Металлист 1925. За пределами Украины Демченко успел потренировать Обод (Узбекистан), Дилу (Грузия).
Последним местом работы Демченко было Динамо Батуми, который он покинул в октябре 2024 года.
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