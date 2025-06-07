Специалист из Украины взялся спасать аутсайдера

Новый вызов


 

около 14 часов назад

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Андрей Демченко / Фото - Женис Астана

Украинский наставник Андрей Демченко после нескольких лет работы в Грузии возглавил казахстанский Женис, сообщает официальный сайт клуба.

48-летний украинский специалист уже начал работу с командой. Контракт Демченко с новым клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Как главный тренер на родине работал в футбольных клубах Верес, Львов и Металлист 1925. За пределами Украины Демченко успел потренировать Обод (Узбекистан), Дилу (Грузия).

Последним местом работы Демченко было Динамо Батуми, который он покинул в октябре 2024 года.

Отбор на ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, победы Хорватии и Чехии.

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