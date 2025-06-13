Спортивный директор Руха ответил о выборе нового главного тренера

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий прокомментировал назначение на должность главного тренера Ивана Федика. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Иван Федык давно работает в клубе и хорошо знаком со всеми футболистами, начиная от первой команды и заканчивая воспитанниками в академии. У него не будет никаких проблем с коммуникацией даже с легионерами, ведь Иван Зинонович знает много языков и поэтому не будет языкового барьера. Время от времени он общался с легионерами, знает их возможности, так что это также будет плюсом как для Ивана Зиноновича, так и для игроков.

Учитывая все эти факторы, ни основатель, ни менеджмент не рассматривали другие кандидатуры на должность главного тренера. Иван Федык сразу был фаворитом на это место, как только было решено, что Виталий Пономарев покинет клуб, — сказал Лапицкий.