Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию, в которую попал украинский вингер Челси Михаил Мудрик, недавно обвиненный Футбольной ассоциацией Англии в нарушении антидопинговых правил.

«The Athletic подтверждает очевидное – проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат. Эти данные исключают возможность лабораторной ошибки или неточности и точно подтверждают наличие мельдония в организме Михаила в момент забора пробы.

Теперь Михаила ожидает либо бан на 2 года (если стороне защиты удастся доказать, что игрок невиновен и рассказать правдоподобную историю о том, как запрещенное вещество попало в организм спортсмена) или 4 года (если не удастся убедить WADA, что игрок невиновен).

Так или иначе, это серьезное пятно на репутации игрока, которое может серьезно повредить его европейской карьере, которая еще даже не началась. Думаю, в пределах следующих полугода будет объявлен финальный вердикт по этому делу, а Челси сможет обнародовать свои планы относительно будущего Михаила», – написал Бабелюк в телеграм-канале Hospital Pass.