Тренер «Карпат»: «Если бы проводили Первую лигу в другом формате, большинство клубов бы не участвовали»
Сразу восемь игроков покинули команду Первой лиги
В клубе утверждают, что найдут футболистам замену
22 декабря 05:45
Фото - ФК Буковина
Восемь футболистов покинули перволиговую «Буковину». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Названы имена ушедших игроков. Это голкипер Виталий Чеботарев, защитники Николай Павлюк, Семен Даценко, полузащитники Андрей Шишигин, Александр Жумига, Игорь Кошман, а также нападающие Андрей Королянчук и Никита Комиссар.
В клубе уже подыскивают замену исполнителям. Ведутся переговоры с футболистами для усиления под весеннюю часть сезона.
Ранее сообщалось, что команды низших лиг Украины и аматоры проведут Зимний кубок ПФЛ.
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