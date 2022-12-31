Судаков: «Мудрик очень хочет сыграть на молодежном Евро-2023»
Срна: «Наш президент не продаст Мудрика, если не будет больших денег»
Шахтер намерен выручить огромную сумму за вингера
31 декабря 2022г. 14:05
Дарио Срна / Фото: ФК Шахтер
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна заявил, что продать Михаила Мудрика клуб согласен лишь за большие деньги. Его цитирует Marca.
Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги, иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже
В декабре Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом, теперь Михаил стоит 40 миллионов евро.
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